أوباميانج: سعيد بتواجدي مع آرسنال.. وحان وقت البطولات

علق مهاجم آرسنال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن رحيله عن الجانرز في الصيف المقبل.



وقال أوباميانج- في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد:" أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا، ومتأكد أننا نستطيع تقديم إضافة للفريق، أشعر أننا نستطيع تغيير بعض الأشياء رفقة آرسنال، وسنحاول فعل ذلك... لقد حان وقت الفوز بالبطولات".



كانت بعض التقارير قد ربطت أوباميانج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، لا سيما أنه سيكون على أعتاب بدء الموسم الأخير في عقده مع آرسنال، مضيفا:" أشعر أن الوضع سيكون جيد جدًا في النادي خلال السنوات القليلة المقبلة... نريد أن نلعب في مستوى عالٍ ونفوز بالبطولات...هذا ما نتحدث عنه دائمًا".



يذكر أن آرسنال يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الاثنين؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.