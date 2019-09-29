تراجع بورصة دبي بمستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.41% خاسرا 11.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.63 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.



وبلغ حجم التداولات بمستهل تعاملات اليوم 13مليون سهم محققة ما قيمته 11.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 319 صفقة لـ 28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقر سهمين.



وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاعي العقارات والاستثمار بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.44%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.63%.