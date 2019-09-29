حققت أرباح 19 مليار جنيه..البورصة تتفاعل مع قرار خفض الفائدة

تفاعلت أسهم ومؤشرات البورصة، مع قرار خفض الفائدة لدى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، لتصعد بنحو جماعي، ما انعكس على رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة الذى ربح نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 714.369 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة.



