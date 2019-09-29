مدير بنك الدم المركزي: هذا الأمر ساعد في زيادة عدد المتبرعين

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي، إن البنك هو أحد أقدم بنوك الدم المتواجدة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إصداره بقرار جمهوري عام 1976، مشيرًا إلى أن أول تطوير للبنك عام 1998.



وأضاف "سراج الدين"، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التطوير تم بتجديد البنية التحتية، وفتح قاعة لنقل الدم لمرضى أنيميا البحر المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات لمرضى الهيموفيليا، لافتًا إلى أنه منذ عام 1998 وحتى 2018 لم يحدث أي تطوير للبنك.



وأوضح أنهم وضعوا خطة طموحة لوضع البنك في المكانة التي يستحقها، مشيرًا إلى أنه ضمن التجديدات التي أجروها على البنك تجديد الواجهات الخارجية له، مشيرًا إلى أن المتبرعين داخل البنك ازداد عددهم بشكل كبير منذ التجديد، إضافة إلى إنشاء قسم الجودة سعيًا للحصول على الاعتمادات الدولية قريبًا.

