"التخطيط" تتجه إلى قنا لافتتاح قصر الأمير يوسف كمال

اتجهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صباح اليوم الأحد، إلى محافظة قنا؛ لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا.



وتستهل الوزارة جولتها بالمحافظة بالمشاركة بندوة توعوية حول "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي بنجع حمادي والمنعقدة في ضوء حملات التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقها مسبقًا مشروع رواد 2030، كما تفتتح وزارة التخطيط قصر الأمير يوسف كمال ومقابلة عدد من أعضاء مجلس النواب للوقوف على متطلبات أهل المحافظة، متجهة بعد ذلك لزيارة دير الأنبا بضابا لتختتم زيارتها للمحافظة بتفقد مشروع المجمع الصناعي بمنطقة "هو".



جدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020 خصصت نحو 3.5 مليار جنيه موزعة قطاعيًا لمحافظة قنا لمشروعات التعليم والخدمات الصحية والصرف الصحي والتشييد البناء، حيث تمثلت أهم مشروعات التعليم في إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطوير التعليم المجتمعي فيما تمثلت أبرز مشروعات الخدمات الصحية في استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بقنا، ومستشفى نجع حمادي المركزي، ومستشفى قفط المركزي ومستشفى دشنا المركزي ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأطفال.



كما تضمنت مشروعات الصرف الصحي والتشييد والبناء إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمركز قوص ونجع حمادي وقنا، وتطوير أسواق عشوائية بالمحافظة، وتطوير عدد من المناطق، منها الحساسنة الشرقية والغربية والسرايرية والشاملة والسهراية والمنشية والمسلمات.



يُشار إلى أن الوزارة كانت قد قامت بزيارة محافظة قنا خلال عام 2018 لتفقد مشروعات المحافظة.