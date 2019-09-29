الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

"التخطيط" تتجه إلى قنا لافتتاح قصر الأمير يوسف كمال

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
قصر الأمير يوسف كمال
قصر الأمير يوسف كمال
أميرة ممدوح
طباعة
اتجهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صباح اليوم الأحد، إلى محافظة قنا؛ لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا.

وتستهل الوزارة جولتها بالمحافظة بالمشاركة بندوة توعوية حول "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي بنجع حمادي والمنعقدة في ضوء حملات التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقها مسبقًا مشروع رواد 2030، كما تفتتح وزارة التخطيط قصر الأمير يوسف كمال ومقابلة عدد من أعضاء مجلس النواب للوقوف على متطلبات أهل المحافظة، متجهة بعد ذلك لزيارة دير الأنبا بضابا لتختتم زيارتها للمحافظة بتفقد مشروع المجمع الصناعي بمنطقة "هو".

جدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020 خصصت نحو 3.5 مليار جنيه موزعة قطاعيًا لمحافظة قنا لمشروعات التعليم والخدمات الصحية والصرف الصحي والتشييد البناء، حيث تمثلت أهم مشروعات التعليم في إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطوير التعليم المجتمعي فيما تمثلت أبرز مشروعات الخدمات الصحية في استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بقنا، ومستشفى نجع حمادي المركزي، ومستشفى قفط المركزي ومستشفى دشنا المركزي ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأطفال.

كما تضمنت مشروعات الصرف الصحي والتشييد والبناء إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمركز قوص ونجع حمادي وقنا، وتطوير أسواق عشوائية بالمحافظة، وتطوير عدد من المناطق، منها الحساسنة الشرقية والغربية والسرايرية والشاملة والسهراية والمنشية والمسلمات.

يُشار إلى أن الوزارة كانت قد قامت بزيارة محافظة قنا خلال عام 2018 لتفقد مشروعات المحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

البرغوث.. لماذا يكره تميم مصر؟

منذ حوالي 15 ساعة

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

منذ ساعة و 16 دقيقة

الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع بسوهاج

منذ يوم

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الهند تؤكد استمرار حظر السجائر الإلكترونية

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

الرئيس نيوز

الصحف الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسى عن «القضاء على الإرهاب»

"البرلمان" يرصد 3 آلاف صفحة تحرض على العنف في مصر

السعوديون يبكون حارس الملك سلمان بأكثر من مليوني تغريدة: "رحملك الله يا بطل"

نانسي بيلوسي: عزل ترامب يستحق التضحية

منوعات

وحدات استشعار جديدة لقياس معدلات رطوبة التربة الزراعية

100 ألف متظاهر في بيرن للمطالبة بالتصدي للتغير المناخي

5000 قطار شحن بين الصين والدول الأوروبية منذ 2013

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

كشكول

الثلاثاء.. حفل تخرج طلاب "اللغة والإعلام" بالأكاديمية العربية

بالأسماء.. الفائزين في مسابقة "وقف الفنجري" البحثية

الثلاثاء.. حفل كورال غنائي بمسرح رعاية شباب "عين شمس"

بدء اختبارات المرحلة الثانية لطلاب"الضبعة النووية"

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبد العزيز

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان


زيت وسكر

وزيرة التخطيط تتجه إلي محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

الأوبرا تحتضن حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية

"ثقافة الأقصر" ينظم احتفالية لدعم مرضي السرطان

الكُتاب العرب: مكافحة التطرف بالفكر على رأس أولوياتنا

قريبا صدور رواية "اختفاء السيد لا أحد"

صفحتنا ع الفيس بوك