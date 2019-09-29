اليوم.. اختبار المرحلة الثانية لطلاب مدرسة الضبعة النووية

تبدأ اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبارات المرحلة الثانية للطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمقر الكلية الفنية العسكرية، بعد أن اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب، وتم إعلان أسماء الطلاب الذين تخطوا اختبارات المرحلة الأولى، والتى عقدت خلال أغسطس الماضى، عبر موقعها الالكتروني.



وتم اختيار 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، منهم 60 طالبًا من محافظة مطروح، 140 طالبًا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول ليتم فى النهاية اختيار عدد 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسى 20192020.