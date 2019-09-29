عسكر: تراجع حجم مبيعات السيارات

قال المهندس جمال عسكر خبير السيارات، إن بعض وكلاء السيارات رفعوا أسعار الصيانة بشكل كبير، مما أثر بالسلب على مراكز الخدمة لدى العملاء، مشيرًا إلى أن عزوف العملاء عن دخول مراكز الخدمة بنسبة 50%.



وأكد عسكر في تصريح لـ"الدستور" أن مبيعات السيارات تراجعت خلال الفترة الماضية وذلك بسبب إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الصيانة وخدمات ما بعد البيع، متوقعًا زيادة حجم المبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري.



وأشار خبير السيارات، إلى أن عزوف العملاء عن مركز خدمات السيارات يرجع إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمصنعية، حيث تصل أسعار قطع الغيار إلى 200 جنيه للقطعة الواحدة للدهان، بخلاف التركيب والكهرباء والميكانيكا.