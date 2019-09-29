التحام مركبة شحن يابانية بنجاح بمحطة الفضاء الدولية

التحمت مركبة شحن فضائية يابانية غير مأهولة مع محطة الفضاء الدولية.



وكانت مركبة "كونوتوري 8" قد أطلقت من مركز تانيجاشيما للفضاء في محافظة كاجوشيما في 25 سبتمبر.



وبعد الاقتراب من محطة الفضاء الدولية في مدار على ارتفاع نحو 400 كيلومتر، التقطت ذراع روبوت يتحكم بها رائد فضاء، مركبة الشحن.



وحدث الالتحام قبيل الساعة 3 صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان.



ويبلغ وزن الحمولة نحو 5.3 طن تتضمن مياها وطعاما لرواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى بطاريات لإمداد الطاقة وأقمار اصطناعية مطورة من قبل جامعات.