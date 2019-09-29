اليابان تتغلب على إيرلندا في بطولة العالم للرجبي

في بطولة العالم للرجبي، هزمت اليابان التي تستضيف البطولة إيرلندا المصنفة في المرتبة الثانية على مستوى العالم بحضور حشود من جمهور اليابان المتحمس.



وينظر إلى إيرلندا على أنها إحدى الفرق المرشحة للفوز بكأس البطولة.



فقد تغلبت اليابان على إيرلندا بنتيجة 19-12 نقطة في شيزوؤكا يوم الاحد.



وحققت اليابان في بطولة العالم الحالية فوزين متتاليين. وتحتل اليابان حاليا المركز الثامن على مستوى العالم وهو الأعلى لها على الإطلاق.