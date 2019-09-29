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سياسي

برلماني:"العفو الدولية" متضامنه مع الجماعات الإرهابية ضد مصر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أكد النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت موقف مصر والدولة المصرية على تلاحم الشعب وكل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن أي محاولة للتشكيك فى العلاقة بين الجيش والشعب لن تؤتي ثمارها على الإطلاق.

وأضاف غيتة، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما تحدث عن وجود مؤامرة ضد البلاد فهو يتحدث بمعلومات، لافتا إلى أن مصر وجهت رسالة للعالم كله بأنها آمنة ومستقرة ولا يمكن أن يكون أن تنجح أى محاولات لضرب استقرار البلاد.

وأوضح أن بيان منظمة العفو الدولية يؤكد تضامن المنظمة مع الجماعات والعناصر الإرهابية والمتطرفة، فالمنظمة اعتادت أن تقدم غطاءً سياسيًا لكل الجماعات والعناصر الإرهابية.

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