البحرية الهندية تكشف عن غواصة محلية جديدة بقدرات هجومية محسنة

كشفت قوات البحرية الهندية عن ثاني غواصة لها محلية الصنع في تحد واضح لأنشطة الصين البحرية المتنامية.



وقد تمت دعوة وسائل الإعلام إلى مراسم التدشين التي أقيمت في مدينة مومباي يوم الأحد، علما بأنه من النادر للبلاد أن تقوم بالكشف عن غواصاتها بسبب سريتها العسكرية.



وأخبر وزير الدفاع راجنات سينغ أفراد طاقم الغواصة بأن الهند مستعدة للتعامل بحزم مع أي تحركات تعكر صفو السلام في المحيط الهندي.



ويبلغ طول الغواصة 67.5 مترا وتعمل بمحركات ديزل وتم تجهيزها بقدرات بحثية وهجومية محسنة.



وتقول البحرية الهندية إنها تخطط لإدخال أربع غواصات أخرى بالخدمة في المستقبل.