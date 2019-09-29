بدء تلقي طلبات إضافة الزوجة على بطاقة التموين في البحر الأحمر

أعلن المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، بدء تنفيذ قرار وزير التموين رقم 191 لسنة 2019، والخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة التموين إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.



ووجه وكيل وزارة االتموين بالبحر الأحمر، جميع مكاتب التموين المختلف في مدن المحافظة، بالبدء في تلقي أوراق المواطنين الخاصة بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدًا وبطاقته التموينية سارية، أو على بطاقة الأسرة.



وأكد وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في بيان له اليوم، أنه جاري استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة ويجرى مراجعتها، وعقب التأكد من صحة بيانات التظلم يبدء إدراج أي شخص يثبت أحقيته في الدعم بمنظومة صرف السلع.



وكانت أعلنت وزارة التموين أمس السبت، بدء مكاتب التموين بالمحافظات، في تنفيذ القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، الخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.



ووجه وزير التموين، المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج من مستحقي الدعم وبطاقته التموينية سارية، أو على بطاقة الأسرة أيضا إذا كانت سارية.