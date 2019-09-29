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حوادث

إحالة 6 مسئولين بمحافظة الغربية للمحاكمة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أحالت النيابة الإدارية 6 مسئولين بمحافظة الغربيةإلى المحاكمة التأديبية؛ بسبب تكليف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالمخالفة للقانون، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

شمل تقرير الإتهام في القضية رقم 63 لسنة 61 قضائية عليا كل من "عادل. م" مدير شئون العاملين بمركز ومدينة المحلة، و"سهير. إ" المراقب المالي و"عماد. ع"، "طارق. ف"، "محمد. م"، مديرو عموم الحسابات، و"جمال. ر"، مدير التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.

قالت النيابة الإدارية، إن جميع المحالين خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى نوفمبر 2016 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات، أن المحال الأول لم يعد العرض على محافظ الغربية بشأن تكليف "ناصر. أ" للعمل كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى بالمخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة، ووافق على صرف مبالغ مالية له من صندوق الخدمات بالمخالفة للقواعد والاجراءات واللوائح المنظمة لذلك.

وتبين أن المخالف تقاعس عن العرض على الجهات المختصة لتحديد المستحقات المالية للمدعو ناصر أنور طه، وحرر مذكرة للعرض على محافظ الغربية للموافقة على صرف راتب ناصر أنور طه من صندوق النظافة بالمخالفه للائحة الصندوق، ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال انهاء التعاقد مع ناصر أنور طه رغم ورود خطاب من وزارة التنمية المحلية بحظر التعاقد علي وظيفة رئيس مركز ومدينة.

وجاء بأوراق القضية أن المحالين من الثاني حتى الخامس وافقوا على صرف مبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفه للقواعد والقوانين المنظمة للمدعو ناصر أنور طه.

وعرض المخالف السادس مذكرة على المحافظ باستمرار عمل المدعو ناصر أنور طه كرئيس لمركز ومدينة المحله الكبري رغم عدم التعاقد معه على الوظيفة وشغله لها بالمخالفه للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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