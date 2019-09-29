فيديو.. علام: مبادرة زراعة أسطح المنازل تعتمد على السيدات

قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي ونائب وزير البيئة الأسبق، إن مبادرة زراعة أسطح المباني ليست جديدة، حيث أن وزارة الزراعة بدأتها بالدرب الأحمر ونجحت، ثم تبناها مجموعة شباب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الحدائق المنزلية اعتمدت في الأساس على استغلال ربة المنزل للمساحات الخالية بالطابق العلوي لزراعة احتياجاتها من الخضروات والفاكهة.



وأكد في مداخلته مع الإعلامي حسام الدين حسين، أنه مع تطور المدن أصبح زراعة أسطح المباني في غاية الأهمية، لأنها تعتبر مصنع لإنتاج الأكسجين، وفلتر لثاني أكسيد الكربون، والغازات الضارة.