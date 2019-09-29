الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة وغزة حتى بعد غد

فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم الأحد، أن الاغلاق، الذي بدأ الليلة الماضية يستمر حتى منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء المقبلة.



وحسب الوكالة، "نصبت شرطة الاحتلال حواجز عسكرية داخل القدس القديمة واستنفرت عناصرها على الطرقات المؤدية للأقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخوله، كما منعت أبناء شعبنا من أراضي الـ48 من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول ساحات الحرم".



وكانت هناك دعوات اطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل" أمس لتنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية رأس السنة العبرية، يشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل".