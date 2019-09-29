فيديو.. درويش: "دوّي" تستهدف الفتيات من سن 10 لـ 18

قال الدكتور خالد درويش، مستشار منظمة اليونيسيف في مصر، إن اسم مبادرة "دوّي" مشتق من كلمة عربية بمعنى الصوت المسموع والمدّوي، وذلك لما لها من تأثير ومردود في المجتمع.



وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن المبادرة تهدف إلى تمكين الفتيات في مصر وأيضًا الشباب، من خلال بعض الأنشطة لتنمية مهاراتهم والقدرة على الحصول على حقوقهم والخدمات التي توفرها الدولة.



وأوضح درويش في مداخلته مع الإعلامي حسام الدين حسين، أن المبادرة تستهدف الأطفال من عمر 10 لـ 18 سنة وهي فترة الطفولة والمراهقة، للتعامل مع الأسباب الجذرية لمشاكل الأطفال مثل العنف وزواج القاصرات، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، مؤكدًا أن المجلس القومي للأمومة والطفولة تبنوا القضية لنشرها بين الجهات الحكومية والوزارات.