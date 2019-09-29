قريبا صدور رواية "اختفاء السيد لا أحد"

تصدر قريبا رواية بعنوان "اختفاء السيد لا أحد" للكاتب الجزائري أحمد طيباوي.تقع الرواية في 140 صفحة من القطع المتوسط.



وبحسب الناشر تدور أحداث الرواية حول أهمية الوجود للإنسان وكيف يمكنه إثبات ذلك؟ وماذا لو اختار أن يختفي فجأة، أن يكون لا مرئيا بطريقة إرادية. عبر سرد ممتع نكتشف بطلا مهزوما سحقته الحياة ودفعته للاعتناء بشيخ أخذ منه المرض ذاكرته، قرر"السيد لا أحد" الاختفاء دون أن يترك أي أثر وراءه إلا جثة الشيخ العجوز في الشقة.



حادثة اختفاء البطل وموت العجوز مثلتا التحول المفصلي في الرواية، وبداية الجزء الثاني لها فطفت على السطح شخصيات أخرى منها ضابط الشرطة الذي حاول اقتفاء أثر "السيد لا أحد".



انطلاقا من عملية البحث يقوم الكاتب بتعرية حياة كل من الشخصيات التي أتى على ذكرها في الجزء الأول من الرواية على مثل "مبارك" صاحب المقهى٬ والإمام الشيخ "دفاف" وغيرهم من الشخوص الذين تم تناولهم بشكل سطحي في الجزء الأول.



ومما جاء في الرواية:"صار علي أن أرحل من هنا٬ سأقتل نفسي قبل أن يتمكنوا مني٬ ليس بعد الجنون حرام. جهزت حقيبتي منذ دقائق٬ لا وجهة لي لكني سأنتظر حتى يكون السواد كاملا وأرحل.



أفكر بأن آخذ عمي مبارك وأستعجله لأهزم قدري بالذهب٬ ليس علي سوى أن أترك باب هذه الشقة مواربا٬ ليعرف الجيران في الغد بأن العجوز أصبح مجرد جثة نتنة٬ ثم أعود من حيث أتيت.