بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالنمسا

بدأ نحو ستة ملايين ناخب التصويت في النمسا الأحد في انتخابات تشريعية يفترض أن تقدم فرصة ثانية للمحافظ سيباستيان كورتز وإن كان يتوقع أن يواجه صعوبات في تشكيل حكومته.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (05،00 توقيت جرينتش) لحوالى 6،4 ملايين ناخب. ويتوقع أن تعلن التقديرات الأولية بعيد انتهاء التصويت في الساعة 17،00 (15،00 توقيت جرينتش).

وكان الائتلاف الذي شكّله كورتز (33 عاما) زعيم المحافظين في النمسا مع القوميين في حزب الحرية النمساوي، انهار في مايو بعد تسريب معلومات عن نائبه وزعيم حزب الحرية عرفت باسم "فضيحة إيبيزا" او "ايبيزا غيت".

ويظهر مقطع فيديو محادثات في جزيرة إيبيزا الاسبانية بين زعيم حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه وامرأة قدمت نفسها على أنها ابنة شقيق رجل أعمال روسي قريب من السلطة. وكان شتراخه يشرح لها خلال اللقاء عن طريقة سرية لتمويل حزب