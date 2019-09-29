بكين تحتضن المؤتمر العالمي لنشر العلوم في أكتوبر

من المقرر أن تحتضن مدينة بكين المؤتمر العالمي لنشر العلوم 2019 خلال يومي 16 و17 أكتوبر القادم، بحسب ما ذكرت الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، الجهة المنظمة للمؤتمر.



وتحت شعار "نشر العلوم من أجل تنمية مستدامة"، يهدف مؤتمر هذا العام إلى الإسهام في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودفع التفاعلات السليمة بين العلوم والمجتمع، وحفز تشارك الخبرات والموارد بين الأمم في مجال تعليم العلوم ونشرها وتعميمها.



وسيشارك نحو 400 ضيف في المؤتمر، بينهم ممثلون لمنظمات علمية دولية ووطنية وعلماء ومعلمون ورجال أعمال بارزون.



وسيشهد المؤتمر الذي سيقام على مدار يومين العديد من الأنشطة، بما في ذلك إلقاء كلمات هامة وعقد قمم واجتماعات طاولة مستديرة والقيام بزيارات ميدانية، بحسب الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.



وعقد أول مؤتمر عالمي لنشر العلوم في بكين في سبتمبر عام 2018. وشارك في المؤتمر ممثلون لـ 58 منظمة من 38 دولة ومنطقة و23 منظمة دولية في مجال العلوم والتكنولوجيا.