الإحصاء: تراجع واردات السيارات.. وارتفاع المحمول

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات المصريين من سيارات الركوب إلى 1.08 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 1.097 مليار دولار خلال النصف المناظر من عام 2018، بانخفاض قدره 15.7 مليون دولار.



وأضاف الإحصاء، أن واردات مصر من الهواتف المحمولة للأفراد سجلت ارتفاعًا إلى 725.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 607.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 117.5 مليون دولار خلال عام.



يشار إلى أن جهاز الإحصاء، كان قد أعلن ارتفاع جملة واردات مصر من دول العالم إلى 38.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من عام 2019 مقابل 38.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 195.4 مليون دولار خلال عام.