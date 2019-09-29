واعظي: لا قيمة للاتفاق النووي دون تحقيق مصالح إيران

أكد محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني أن الاتفاق النووي لا قيمة له من دون تحقيق مصالح ايران.



وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني مساء السبت، قال واعظي إن الأمريكيين تصوروا بأنهم يمكنهم في ظل قدراتهم الاقتصادية والسياسية فرض العزلة على إيران في العالم إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم وأدركوا بأن إجراءات حظرهم وضغوطهم القصوى غير فاعلة تجاه إيران.



وأضاف أن طرح مواقف إيران حول مختلف القضايا الدولية والاتفاق النووي ولقاءات الدكتور روحاني مع عدد كبير من رؤساء دول العالم الذين جاءوا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اثبت بأن الأمريكيين وصلوا الى طريق مغلق في فرض الضغوط القصوى.



وأوضح أن بعض الدول العربية والكيان الصهيوني وحتى المتشددين الاميركيين لا يرغبون بتغيير الأوضاع الراهنة بين إيران وأميركا ويتصورون خطأ بأن الحظر الاقتصادي والضغوط القصوى يمكنها خلق الاستياء لدى الشعب الإيراني.