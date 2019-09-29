أزاروف: يجب أن تحقق كييف في أمر نجل جو بايدن

قال ميكولا أزاروف رئيس الوزراء الأوكراني السابق في مقابلة مع رويترز إن على أوكرانيا التحقيق في أنشطة نجل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن لتحديد ما إذا كان دوره في شركة غاز أوكرانية يتماشى مع قوانين البلاد.

لم يحدد أزاروف القوانين الأوكرانية التي كان يشير إليها.

وأصبح دور هنتر بايدن في شركة بورسيما القابضة المحدودة، محور اهتمام بعد أن أصدر ال بيت الأبيض مذكرة تُظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو تموز أن يطلب من الادعاء التحقيق في أمر أنشطة بايدن وهو ما وافق عليه زيلينسكي.

وقال أزاروف لرويترز "إنها حقيقة (فترة إدارته وراتبه) وليست خيالا. لابد من التحقيق في ذلك حتى يتسنى وضع النقاط على الحروف".

ورفض متحدث باسم حملة جو بايدن التعليق على دعوة أزاروف للتحقيق ولم يقدم أي من منتقدي هنت ر بايدن أي دليل على أنه انتهك القانون الأوكراني.

وقال المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد يوم الجمعة إنه يحقق في نشاط في بورسيما بين 2010 و2012، لكنه لم يحقق في أمر أي تغييرات في مجلس إدارتها في عام 2014، عندما انضم إليها هانتر بايدن.