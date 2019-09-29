الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أزاروف: يجب أن تحقق كييف في أمر نجل جو بايدن

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
ميكولا أزاروف رئيس
ميكولا أزاروف رئيس الوزراء الأوكراني السابق
وكالات
طباعة
قال ميكولا أزاروف رئيس الوزراء الأوكراني السابق في مقابلة مع رويترز إن على أوكرانيا التحقيق في أنشطة نجل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن لتحديد ما إذا كان دوره في شركة غاز أوكرانية يتماشى مع قوانين البلاد.
لم يحدد أزاروف القوانين الأوكرانية التي كان يشير إليها.
وأصبح دور هنتر بايدن في شركة بورسيما القابضة المحدودة، محور اهتمام بعد أن أصدر ال بيت الأبيض مذكرة تُظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو تموز أن يطلب من الادعاء التحقيق في أمر أنشطة بايدن وهو ما وافق عليه زيلينسكي.
وقال أزاروف لرويترز "إنها حقيقة (فترة إدارته وراتبه) وليست خيالا. لابد من التحقيق في ذلك حتى يتسنى وضع النقاط على الحروف".
ورفض متحدث باسم حملة جو بايدن التعليق على دعوة أزاروف للتحقيق ولم يقدم أي من منتقدي هنت ر بايدن أي دليل على أنه انتهك القانون الأوكراني.
وقال المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد يوم الجمعة إنه يحقق في نشاط في بورسيما بين 2010 و2012، لكنه لم يحقق في أمر أي تغييرات في مجلس إدارتها في عام 2014، عندما انضم إليها هانتر بايدن.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 29 سبتمبر 2019

منذ حوالي 10 ساعة

تسريب صوتي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ25 مليون دولار

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

خالد الجندي: معادن الرجال ظهرت في «المنصة»

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الهند تؤكد استمرار حظر السجائر الإلكترونية

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

الرئيس نيوز

فرض 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهى

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في ترعة "الفاروقية" بسوهاج

المستشار حمادة الصاوي يعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة

الأهلي يسحق "كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة

منوعات

100 ألف متظاهر في بيرن للمطالبة بالتصدي للتغير المناخي

5000 قطار شحن بين الصين والدول الأوروبية منذ 2013

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

عادات للحماية من الإصابة بأمراض القلب.. احرص عليها

كشكول

بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بـ"أزهر أسيوط"

اليوم.. إعادة فتح باب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر

"اعرف جامعتك"..أول تطبيق إلكتروني خدمي لطلاب عين شمس

عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط يطمئن على سير العملية التعليمية

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحقيق في مخالفات مستشفى الحسينية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض التسجيلى "رمسيس راح فين؟" بمركز التحرير الثقافى

الليلة.. عرض فيلم "أيام الديمقراطية" بمكتبة الإسكندرية

"جزويت القاهرة" تحتفل باليوم العالمى للمهاجرين واللاجئين

مبدعون عن فتحى سليمان: لا يتبرأ من الانحياز للكادحين

صفحتنا ع الفيس بوك