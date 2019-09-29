الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نسمع الكثير عن أثر الطعام على صحتنا وخصوصا على صحة القلب، إلا أن هناك بعض الأطعمة، التي أثبتت نفسها، كونها تقي قلبك وتحصنه من الإصابة بالأمراض المختلفة.

سمك السلمون

يعتبر السلمون من أفضل الأغذية لصحة القلب، وذلك لاحتوائه على أحماض أوميغا3، التي تعتبر دهون صحية يمكن أن تقلل من خطر اضطرابات نوبات القلب وانخفاض ضغط الدم.

ويمكنها أيضا أن تقلل من الدهون الثلاثية وكبح الالتهابات، حيث يوصى بتناول وجبتين من سمك السلمون أو غيرها من الأسماك كل أسبوع.

زيت الزيتون

هذا الزيت يحتوي على دهون صحية، كونه غني بالمواد المضادة للأكسدة الصحية للقلب، فهو قادر على حماية الأوعية الدموية، كما أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب موقع "ويب طب".

الجوز واللوز

حفنة صغيرة من الجوز واللوز قد تقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول، كما أنها تحميك من التهاب شرايين القلب، كونها تحتوي على الألياف والدهون الصحية للقلب.

البطاطا الحلوة

تتميز البطاطا الحلوة بأنها لا تسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، كما أنها تحتوي على الألياف وفيتامين أ والليكوبين، لذا عليك استبدال البطاطا البيضاء بالحلوة.

البرتقال

يحتوي البرتقال على البكتين وهي ألياف مكافحة لارتفاع الكوليسترل "الضار"، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم.

الشعير

يحتوي الشعير على الألياف التي يمكنها أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وربما تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أيضا، لذا عليك استبدال الأرز بالشعير من أجل حياة أفضل.

الشوفان

إذا وضعت القليل من دقيق الشوفان في وعاء من الماء الدافئ، فإن ذلك سيشعرك بالامتلاء لساعات، فهو يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على ألياف تساعد على خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الدم.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بأمر الحكومة.. 5 ضوابط لصرف مكافآت موظفى الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

اهداف مباراة al ahly vs cano sport في دوري ابطال افريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

محمد الباز يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته.. من هو اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان؟

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الهند تؤكد استمرار حظر السجائر الإلكترونية

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

الرئيس نيوز

فرض 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهى

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في ترعة "الفاروقية" بسوهاج

المستشار حمادة الصاوي يعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة

الأهلي يسحق "كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة

منوعات

100 ألف متظاهر في بيرن للمطالبة بالتصدي للتغير المناخي

5000 قطار شحن بين الصين والدول الأوروبية منذ 2013

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

عادات للحماية من الإصابة بأمراض القلب.. احرص عليها

كشكول

بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بـ"أزهر أسيوط"

اليوم.. إعادة فتح باب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر

"اعرف جامعتك"..أول تطبيق إلكتروني خدمي لطلاب عين شمس

عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط يطمئن على سير العملية التعليمية

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحقيق في مخالفات مستشفى الحسينية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض التسجيلى "رمسيس راح فين؟" بمركز التحرير الثقافى

الليلة.. عرض فيلم "أيام الديمقراطية" بمكتبة الإسكندرية

"جزويت القاهرة" تحتفل باليوم العالمى للمهاجرين واللاجئين

مبدعون عن فتحى سليمان: لا يتبرأ من الانحياز للكادحين

صفحتنا ع الفيس بوك