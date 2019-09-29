كوريا الجنوبية تحتل المرتبة 20 في تقرير ثروة أليانز

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ 20 من أصل 53 دولة شملتها شركة أليانز جروب الألمانية للتأمين من حيث الأصول المالية للفرد في العام الماضي، وفقًا لتقريرها الصادر يوم الأحد.



وفقًا لتقرير أليانز العالمي للثراء ( Allianz Global Wealth Report ) الصادر مؤخرًا، بلغ متوسط نصيب الفرد من الأصول المالية للكوريين 39 مليون وون (33،000 دولار أمريكي) في عام 2018، بزيادة طفيفة عن العام السابق.



وفي العام الماضي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة متوسط نصيب الفرد من الأصول المالية 240 مليون وون، تلتها سويسرا بمتوسط نصيب الفرد من الأصول بلغ 230 مليون وون. وقال التقرير إن متوسط ​​نصيب الفرد من الأصول المالية بلغ 30 مليون وون(250 ألف دولار أمريكي) في 53 دولة.



وفي عام 2018، انخفض إجمالي الأصول المالية العالمية جراء الغموض في الأسواق الماضية الناجم عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008.



وأشار التقرير الى وجود تركيز الأصول المالية على طبقة الأغنياء، حيث أن 10% من الطبقة العليا من جميع سكان العالم يمتلكون 82% من إجمالي الأصول المالية في العالم.



وعلى وجه الخصوص، 1% من أصحاب طبقة الأثرياء العليا، يمتلكون في المتوسط أكثر من مليون يورو، وتمثل أموالهم 43% من صافي الاموال المالية في العالم.