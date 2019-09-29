ارتفاع عدد مصابي انفجار أولسان بكوريا الجنوبية لـ 18

ارتفع عدد المصابين جراء انفجار وقع أمس في مدينة (أولسان) الساحلية بجنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 18 شخصًا.



وأعلنت السلطات المحلية في المدينة - في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد - أن النيران اشتعلت فى سفينة تبلغ حمولتها 25،881 طنا كانت تنقل المنتجات البترولية من جزر (كايمان) إثر انفجار وقع فى حوالى الساعة 10:51 صباح أمس عندما كانت ترسو فى رصيف فى يومبو كواي فى أولسان، على بعد 400 كم جنوب شرق سول.



وكان على متن السفينة 25 شخصًا، جميعهم من الأجانب، ولكن تم إنقاذهم جميعًا، وفقًا لما ذكرته السلطات.



وامتد الحريق بسرعة إلى سفينة شحن أخرى بجانبها وعلى متنها 21 من أفراد الطاقم، لكن تم إنقاذهم جميعًا.