الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة البريطانية: منع "بريكست" دون اتفاق "أولويتنا"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:52 ص
جيرمي كوربن
جيرمي كوربن
وكالات
طباعة
أشاد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن بنتائج الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع أحزاب المعارضة الأخرى بغرض بحث سبل الإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، واصفا إياه بأنه كان "مثمرا".

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن كوربن أكد - في تصريحات أدلى بها اليوم للصحفيين - أن منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل يمثل أولوية بالنسبة لنا جميعا.

على صعيد متصل، فال العضو البارز في الحزب الوطني الإسكتلندي ستيوارت هوسيه أن هناك فرصة حقيقية لإجراء اقتراع بالثقة في حكومة جونسون الأسبوع المقبل، وأنه يمكن حال خسارة جونسون تشكيل حكومة جديدة لمدة مؤقتة برئاسة جيرمى كوربن.

وقال هوسيه "إن دفع كوربن إلى رئاسة الحكومة المؤقتة يمثل السبيل الوحيد لتفادي كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم، كما يسعى جونسون ".

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين موافقة جميع أحزاب المعارضة لتمرير الاقتراع بسحب الثقة من حكومة جونسون فى البرلمان البريطانى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

تسريب صوتي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ25 مليون دولار

منذ حوالي 22 ساعة

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 29 سبتمبر 2019

منذ حوالي 13 ساعة

البرغوث.. لماذا يكره تميم مصر؟

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الهند تؤكد استمرار حظر السجائر الإلكترونية

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

الرئيس نيوز

فرض 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهى

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في ترعة "الفاروقية" بسوهاج

المستشار حمادة الصاوي يعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة

الأهلي يسحق "كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة

منوعات

100 ألف متظاهر في بيرن للمطالبة بالتصدي للتغير المناخي

5000 قطار شحن بين الصين والدول الأوروبية منذ 2013

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

عادات للحماية من الإصابة بأمراض القلب.. احرص عليها

كشكول

بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بـ"أزهر أسيوط"

اليوم.. إعادة فتح باب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر

"اعرف جامعتك"..أول تطبيق إلكتروني خدمي لطلاب عين شمس

عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط يطمئن على سير العملية التعليمية

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحقيق في مخالفات مستشفى الحسينية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض التسجيلى "رمسيس راح فين؟" بمركز التحرير الثقافى

الليلة.. عرض فيلم "أيام الديمقراطية" بمكتبة الإسكندرية

"جزويت القاهرة" تحتفل باليوم العالمى للمهاجرين واللاجئين

مبدعون عن فتحى سليمان: لا يتبرأ من الانحياز للكادحين

صفحتنا ع الفيس بوك