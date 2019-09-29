المعارضة البريطانية: منع "بريكست" دون اتفاق "أولويتنا"

أشاد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن بنتائج الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع أحزاب المعارضة الأخرى بغرض بحث سبل الإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، واصفا إياه بأنه كان "مثمرا".



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن كوربن أكد - في تصريحات أدلى بها اليوم للصحفيين - أن منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل يمثل أولوية بالنسبة لنا جميعا.



على صعيد متصل، فال العضو البارز في الحزب الوطني الإسكتلندي ستيوارت هوسيه أن هناك فرصة حقيقية لإجراء اقتراع بالثقة في حكومة جونسون الأسبوع المقبل، وأنه يمكن حال خسارة جونسون تشكيل حكومة جديدة لمدة مؤقتة برئاسة جيرمى كوربن.



وقال هوسيه "إن دفع كوربن إلى رئاسة الحكومة المؤقتة يمثل السبيل الوحيد لتفادي كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم، كما يسعى جونسون ".



تجدر الإشارة إلى أنه يتعين موافقة جميع أحزاب المعارضة لتمرير الاقتراع بسحب الثقة من حكومة جونسون فى البرلمان البريطانى.