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فن

"ورد مسموم" يحصل على الجائزة رقم 16 منذ بدء عرضه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:52 ص
ورد مسموم
ورد مسموم
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حصل فيلم "ورد مسموم" على جائزة أفضل فيلم بمهرجان المدينة والسينما الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء بالمغرب، لتكون بذلك الجائزة رقم 16 للفيلم منذ بدء عرضه.
ورشح "ورد مسموم"، لتمثيل مصر ضمن الأفلام المشاركة في تصفيات الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، للقائمة النهائية التي ستتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى.
وتدور أحداث الفيلم، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي بعنوان "ورود سامة لصقر"، في أحد الأحياء الفقيرة المتاخمة للقاهرة، حي المدابغ الذي يعيش كل من فيه مهددين بالإيقاع الذي لا يرحم لماكينات الدباغة، بالمجففات التي تدور مهشمة عظام الحيوانات، وبمخاطر مياه الصرف المسممة في كل مكان.
وعلى مدار 70 دقيقة يستعرض الفيلم الحياة اليومية التي تعيشها "تحية" عاملة النظافة التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا تملك شيئا في الحياة سوى "صقر"، شقيقها الذي ترفض أن يتركها ويسافر ليحسن من ظروف معيشته، ظنًا منها أنه يجب عليه أن يرد الجميل ببقائه دائمًا بجوارها.
فيلم "ورد مسموم" من بطولة محمود حميدة، وصفاء الطوخي، وكوكي، وإبراهيم النجاري، وإخراج أحمد فوزي صالح.

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