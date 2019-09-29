الصين تحذر: نزاعات التجارة تدفع بالعالم إلى الركود

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع بالعالم إلى الركود، وإن بكين ملتزمة بحلها بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية.



وأضاف الوزير الصيني على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إقامة الجدران لن تحل التحديات العالمية ولوم الآخرين على المشاكل الخاصة لن ينجح.



ومن المتوقع أن يتم عقد جولة جديدة من المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين في واشنطن خلال النصف الأول من أكتوبر القادم.