تكريم شعبي لشيراك عشية مراسم تحضرها شخصيات أجنبية في فرنسا

يكرم الفرنسيون الأحد الرئيس السابق جاك شيراك الذي كان لأربعين عاما من أهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية في بلدهم وتوفي الخميس عن 86 عاما.

وينظم هذا التكريم الشعبي في مجمع ليزانفاليد في باريس، عشية يوم حداد وطني الإثنين ومراسم تأبين رسمية تحضرها شخصيات أجنبية عديدة.

وسيفتح المجمع الذي سيوضع نعش الرئيس الرحل في مدخل كاتدرائية سان لوي فيه، اعتبارا من الساعة 14،00 (12،00 ت غ) الأحد. وقال صهره فريديريك سالا بارو لوكالة فرانس برس إن "كل الذين أحبوه يمكنهم القدوم".

ومنذ الخميس، حضر مئات الفرنسيين وبعضهم من الشباب، لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في قصر الاليزيه حتى مساء الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ 2002 عبارة "بيتنا يحترق" في مواجهة التغيرات المناخية، وقال "لا" لحرب العراق الثانية واعترف بمسؤولية فرنسا في تهجير اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.