الشرطة الأمريكية تقتل رجلا طعن 5 في بالتيمور

أعلنت متحدثة باسم الشرطة الأمريكية مقتل رجل طعن 5 أشخاص، الأحد، في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور، حسبما ذكر موقع شبكة "إن بي سي نيوز".



وقالت المتحدثة، جينيفر بيتش، إن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ماريلاند، ليست خطيرة.



وأضافت أن الرجل هاجم 5 أشخاص، 4 منهم كانوا خارج متجر للخمور، بسكين، متابعا "كان مسلحًا بسكين، وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم".



وأوضحت في وقت لاحق أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق، مشيرا إلى أن أحد العاملين في مجال الخدمات الطبية الطارئة تصادف وجوده في مركز التسوق، فساعد الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى.



ولفت موقع إن بي سي نيوز إلى تورط المشتبه به في حادث وقع صباح يوم السبت مع شرطة إدارة النقل في ماريلاند.



وقالت الشرطية إن المشتبه فيه "كان يهدد الناس، ويطالبهم بالمال... ثم طعن البعض".



وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية المشتبه به.