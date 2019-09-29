1.9 تريليون دولار قيمة الصناديق الخاصة بالصين فى أغسطس

بلغت القيمة الإجمالية للصناديق الخاصة بالصين 13.38 تريليون يوان (حوالي 1.9 تريليون دولار أمريكي) في نهاية أغسطس، وفق بيانات صادرة عن جمعية إدارة الأصول الصينية.



وبحسب الجمعية المذكورة فإن هذا الرقم يمثل تراجعا بواقع 41.2 مليار يوان، أو 0.31 بالمئة مقارنة مع شهر يوليو.



وعلى وجه التحديد، تقلصت قيمة الصناديق التي تستثمر في الأوراق المالية بنسبة 1.95 بالمئة على أساس شهري إلى 2.36 تريليون يوان حتى نهاية أغسطس، فيما ارتفعت قيمة صناديق رأس المال الاستثماري بنسبة 0.56 بالمئة إلى 1.05 تريليون يوان خلال ذات الفترة.



وأوضحت الجمعية أن عدد الصناديق الخاصة المسجلة قفز بواقع 0.61 بالمئة على أساس شهري إلى 79218 بنهاية الشهر الماضي.



وأظهرت بيانات الجمعية أن 24368 مؤسسة للأوراق المالية وتداول العقود الآجلة ولرأس المال الاستثماري أدارت هذه الصناديق حتى نهاية أغسطس، بزيادة 0.15 بالمئة مقارنة مع شهر يوليو.



وجمعية إدارة الأصول الصينية التي تأسست في عام 2012، هي منظمة ذاتية الإدارة وتمثل صناعة صناديق الاستثمار في الصين.