كوبا: الحصار الأمريكى ما زال العقبة الرئيسية أمام التنمية

قال وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوبا، برونو رودريغيز باريلا،، إن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية في كوبا.



وفي حديثه خلال المناقشة العامة للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لفت باريلا إلى أن "العدوان الاقتصادي، بغض النظر عما ستكون عليه صعوبة التهديدات والابتزاز، لن ينتزع منا تنازلا واحدا".



وذكر أنه خلال العام الماضي، زادت الحكومة الأمريكية بشكل مطرد ونوعي من أعمالها العدائية والحصار المفروض على كوبا، عن طريق وضع عقبات إضافية أمام التجارة الخارجية وزيادة التضييق على العلاقات المصرفية والمالية التي تملكها كوبا مع بقية العالم.



وأشار إلى أن قانون هيلمز بيرتون لعام 1996 غير الشرعي يوجه السلوك "العدواني" للولايات المتحدة ضد كوبا، مضيفا أن جوهره عبارة عن محاولة صارخة للتشكيك في حق كوبا في حرية تقرير المصير والاستقلال الوطني.



وأوضح باريلا أن الذريعة الأخيرة، التي تم تكرارها هنا يوم الثلاثاء الماضي، من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، كانت أن كوبا هي الملامة عن خطة فاشلة لإطاحة الحكومة البوليفارية في فنزويلا.



وقال إن "العلاقات الثنائية بين كوبا وفنزويلا تعتمد على الاحترام المتبادل والتضامن الحقيقي"، مضيفا: "نحن ندعم، دون أي تردد، الحكومة الشرعية برئاسة الرفيق نيكولاس مادورو موروس والوحدة المدنية والعسكرية للشعب البوليفاري وأنصار تشافيز".



وتابع أن "سلوك الإدارة الأمريكية الحالية وإستراتيجيتها للهيمنة العسكرية والنووية تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين".