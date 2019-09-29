دفن رئيس زيمبابوى السابق موجابى فى منزله الريفى

دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، الذي توفى في سنغافورة في 6 سبتمبر، في منزله الريفي في زفيمبا بمقاطعة ماشونالاند الغربية.



ولم يحضر رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا مراسم دفن سلفه.



وقامت بتمثيل الحكومة وزيرة الشؤون الإقليمية في ماشونالاند الغربية ماري مليسوا تشيكوكا.



ومن المعلوم أن موجابي قد أبدى رغبته في أن يدفن في قريته.