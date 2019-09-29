فيتنام تدعو إلى دور أقوى للأمم المتحدة عبر إحياء التعددية

دعا وزير الخارجية الفيتنامي فام بينه مينه إلى تقوية الأمم المتحدة عبر إحياء التعددية التي تواجه تحديات حادة.



وقال فام، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة "إن التعددية تواجه تحديات حادة"، مضيفا "أنه من بواعث القلق أن يتم تفضيل مصالح وطنية ضيقة على قيم مشتركة، وتتقدم سياسات الدول الكبرى والظلم والتنافس والمواجهة على التعاون والحوار واحترام القانون الدولي".



وقال أيضا "ونتيجة للتحديات المتفاقمة اليوم، من الضروري أن نعمل معا لإحياء التعددية وتقوية الأمم المتحدة".



واضاف المسئول الفيتنامي أن تقليل التعهدات السياسية والموارد، قد أثرت على فعالية وكفاءة التعاون المتعدد الأطراف.



وأوضح قائلا "من الواجب علينا جميعا أولا أن نؤكد أهمية وضرورية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف".



وأكد أيضا على أنه من المهم التنسيق بين العالمي والإقليمي. وأن التحركات العالمية لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا تكيفت مع ظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وجغرافية محددة، خاصة بكل اقليم ودولة.



وأعرب عن الترحيب بالتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).