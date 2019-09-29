مصرع 36 شخصا وإصابة 36 آخرين بحادث سير فى الصين

لقي ما لا يقلّ عن 36 شخصًا مصرعهم، وأصيب 36 آخرون بجروح في شرق الصين، إثر اصطدام حافلة بشاحنة.



وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أنّ الحافلة كانت تقلّ 69 شخصًا عندما اصطدمت بالشّاحنة على طريق سريع في مقاطعة جيانغسو بشرق البلاد.



وأشارت تحقيقات أولية إلى أنّ الحادث سببه انفجار أحد إطارات الحافلة.



