عباس يعزى نظيره الفرنسى فى وفاة جاك شيراك

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.



وقال في برقية التعزية: "باسم دولة فلسطين وباسمي شخصيًا، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومة وشعب فرنسا الصديق، بأحر عبارات التعازي القلبية برحيل الرئيس جاك شيراك، بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وعزة شعبه ورفعته والدفاع عن قضايا الحق والعدل والسلام في العالم وفي الطليعة منها قضية فلسطين".



وأضاف: "لن ينسى شعبنا الفلسطيني مواقف الرئيس الراحل شيراك الداعمة لحقوقه، وجهوده الصادقة لإنهاء معاناته واحلال السلام العادل في منطقتنا".