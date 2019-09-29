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الثقافة

الليلة.. عرض التسجيلى "رمسيس راح فين؟" بمركز التحرير الثقافى

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:26 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يعرض في السابعة والنصف من مساء اليوم٬ بقاعة إيوارت، التابعة لمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية٬ الفيلم التسجيلي "رمسيس راح فين؟" للمخرج عمرو بيومي٬ والذي سبق وأخرج من قبل فيلمين روائيين هما "الجسر" و"بلد البنات"، وصنع مجموعة من الأفلام التسجيلية مثل "نافذة على التحرير" و"كلام في الجنس"، استغرق في صناعة "رمسيس راح فين" حوالي 13 عامًا. بداية من عام 2006 عندما اتخذت الدولة خطوات جدية لنقل التمثال.

وعن الفيلم يقول "بيومي" إنه كان يشعر آنذاك بأهمية الحدث التاريخي، وهو نقل تمثال رمسيس من الميدان الذي يحمل إسمه٬ وبكونه محظوظا لمعاصرته. حيث تواصل مع جمعية النهضة العلمية والثقافية "الجيزويت" التي أمدته بكاميرتين وشرائط لتصوير مرحلة النقل، كما تتبع خط السير عن طريق التواصل مع شركة المقاولون العرب، وقرر وضع خطة مع مدير التصوير ليخرج الأمر بصورة تليق بالحدث.

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