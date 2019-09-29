الليلة.. عرض فيلم "أيام الديمقراطية" بمكتبة الإسكندرية

تستقبل قاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم٬ عرض للفيلم التسجيلي "أيام الديمقراطية" من إخراج عطيات الأبنودي. الفيلم من إنتاج عام 1996 وتبلغ مدة عرضه 70 دقيقة.



الفيلم تم إنتاجه في منتصف واحد من أكثر العقود قتامة على مستوى المشهد السياسي المصري، في محاولة من عطيات الأبنودي لتسجيل الإخفاقات والنجاحات التي حققتها المرشحات السيدات بانتخابات مجلس الشعب لعام 1995.



"أيام الديمقراطية" يسجل أيضا التحول الكامل لعطيات الأبنودي لاقتحام عالم صناعة الأفلام بتقنيتها الرقمية، وهو المشوار الذي بدأته تدريجيا مع حلول منتصف عقد التسعينيات، عطيات تجوب البلاد خلال عشرين يوما للبحث عن مواضيع وشخصيات محتملة لفيلمها، لتشكل مشهدا بانوراميا لمصر على مختلف طبقاتها الاجتماعية في معالجة عابرة للمفهوم الضيق أيضا للرجل والمرأة، في محاولة للإجابة عن أصعب الأسئلة التي تحيط بفكرة التمثيل النيابي (أو غيابها من الأصل) في المجتمع المصري.