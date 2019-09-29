مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث بمدينة ملاه بمكسيكو سيتى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث بمدينة ملاه بالعاصمة المكسيكية ظهر السبت.



وقع الحادث عندما خرجت آخر عربة سريعة من لعبة الدوران الأفعوانية، عن مسارها وسط المسار، في مدينة الملاهي في لا فيريا دي تشابولتيبيه، وفقا لما قاله مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي.



ونشر المكتب على تويتر أن "هناك رجلان لقيا مصرعهما بالموقع"، مضيفا أن امرأتين أصيبتا، وهناك 6 أشخاص عولجوا من أثر صدمة الحادث.