الصين تحقق اختراقا فى تجربة تصادم لقطارات عالية السرعة

أعلنت شركة صنع معدات القطارات في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونج في شرقي الصين، أمس السبت، أنها أتمت تجربة تصادم بأعلى سرعة في العالم للقطارات الفائقة السرعة.



وأجرت شركة سي آر آر سي (سيفانج) تجربة لتصادم قطار مع قطار آخر في وضع الثبات، بسرعة 76 كم في الساعة، وهي أعلى سرعة مستخدمة في مثل هذه التجارب في العالم وفقا للشركة.



وقال جينغ سان سان، نائب كبير المهندسين بالشركة إنه وبنتيجة التجربة؛ بقي الفضاء داخل القطارات سليما بعد التصادم، ما يثبت فعالية الأجهزة الخاصة بامتصاص قوة التصادم التي طورتها الشركة، ويؤكد على المستوى المتفوق عالميًا الذي وصلت إليه تكنولوجيا الأمان الصينية المستخدمة في القطارات الفائقة السرعة.



يذكر أن الشركة التي تأسست في عام 2017، تملك منصة تجربة التصادم لمركبات السكة الحديدية كإحدى أحدث المنصات في العالم.