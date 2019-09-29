هزة أرضية قوية تضرب جنوبى الفلبين

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر مقاطعة دافاو اوكسدنتال جنوبي الفلبين، اليوم الأحد، وفقا للمعهد الفلبيني للبراكين وعلوم الزلازل.



كان المعهد قد أعلن سابقا أن قوة الهزة هي 6.1 درجات.



وفي تقرير معدل، قال المعهد إن الهزة الأرضية قبالة الشاطئ، قد حدثت في الساعة 10:02 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 60 كم، وعلى بعد نحو 130 كم جنوب شرق بلدة خوزيه آباد سانتوس.



ولم ترد أية تقارير حتى الآن عن إصابات أو دمار.



وشعر بهذه الهزة، وهي تكتونية بالأصل، سكان مدن كيداباون ودافاو وسارانغاني وجنرال سانتوس وغيرها في جزيرة منداناو، وفقا للمعهد.



وقال المعهد إنه من المتوقع حدوث توابع للهزة.