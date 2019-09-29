5000 قطار شحن بين الصين والدول الأوروبية منذ 2013

شهد ميناء مانتشولي، أكبر ميناء بري على الحدود بين الصين وروسيا 5000 قطار شحن بين الصين وأوروبا منذ عام 2013، وفقًَا للجمارك المحلية.



وهناك حاليًا 52 خطًا لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا عبر هذا الميناء البري، الأمر الذي يساعد على تعزيز التجارة بين أكثر من 60 مدينة صينية و28 مدينة في 13 دولة أوروبية بما في ذلك ألمانيا وبولندا وبلجيكا، وفقا للجمارك.



وقالت الجمارك إن، الشحنات التصديرية على متن القطارات المنطلقة من الصين تشمل الأجهزة المنزلية والمعدات الميكانيكية والضروريات اليومية، في حين أن القطارات القادمة للصين تحمل بشكل رئيسي قطع غيار السيارات ولب الورق.



ويشكل الميناء منصة لتبادل المعلومات مع إدارة السكك الحديدية الروسية لضمان كفاءة التخليص الجمركي، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.