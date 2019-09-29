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رياضة

فلامنجو المتصدر يتعادل بدون أهداف مع ساو باولو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
فلامنجو المتصدر يتعادل
فلامنجو المتصدر يتعادل بدون أهداف مع ساو باولو
وكالات
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أُلغي هدف سجله دانييل ألفيس لصالح ساو باولو في الشوط الأول وفشل جابرييل باربوسا مهاجم فلامنجو في هز الشباك للمرة الأولى في ثماني مباريات ليتعادل الفريقان بدون أهداف في الدوري البرازيلي لكرة القدم باستاد ماراكانا صباح اليوم الأحد.

كما أُلغي هدف أحرزه برونو هنريك بداعي التسلل في الشوط الثاني لصالح فلامنجو المتصدر.

وسيشعر ساو باولو بالسعادة بعد تعادله مع فلامنجو في أول مباراة بقيادة المدرب الجديد فرناندو دينيز الذي حل محل كوكا الأسبوع الماضي.

وهذه هي رابع نقطة فقط يحصل عليها ساو باولو في آخر ثماني مباريات وقادته للمركز الخامس في الترتيب متفوقا على غريمه كورنثيانز. ويلعب كورنثيانز على أرضه ضد فاسكو دا جاما يوم الأحد.

وبقي فلامنجو في الصدارة برصيد 49 نقطة من 22 مباراة بفارق أربع نقاط عن بالميراس صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على إنترناسيونال اليوم الأحد.

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