مقتل 36 شخصا بعد خروج حافلة عن مسارها فى الصين

أفاد إخطار رسمي من الشرطة الصينية بأن حافلة خرجت عن مسارها ودخلت الحارة المقابلة في الصين، اليوم الأحد، ما أدى لاصطدامها بشاحنة ومقتل 36 شخصًا.



وذكرت شرطة مدينة يتشينغ بإقليم جيانغسو أن، الحافلة التي كان تسافر شمالًا اخترقت حاجزًا يفصل بين الحارتين على طريق سريع واصطدمت بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص كانت تسير في الاتجاه المعاكس.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلًا عن تحقيق أولي إن الحادث كان سببه انفجار إطار الحافلة.