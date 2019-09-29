الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



الصغرى العظمى



القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 30

الإسكندرية 23 29

بلطيم 22 29

مطروح 22 28

السلوم 21 28

سيوة 19 32

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 33

الإسماعيلية 22 35

السويس 22 34

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 24 33

نخل 18 31

نويبع 25 32

طابا 21 31

كاترين 16 31

الطور 25 32

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 35

الفيوم 24 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 33

أسيوط 21 34

سوهاج 22 35

قنا 24 36

الأقصر 25 37

أسوان 26 38

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 26 36

أبورماد 26 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 33