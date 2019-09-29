بالأرقام.. مصر ترشد وارداتها من 5 دول عربية خلال عام

رغم ما سجلته واردات مصر من دول العالم من ارتفاعًا إلى حدود 38.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 38.7 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، إلا أنها استطاعت ترشيد وارداتها من الدول العربية من 6.4 مليار دولار لـ 5.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وتمثل أبرزها في الأردن، قطر، العراق، تونس، والجزائر.



وفي هذا السياق، يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، إلى تراجع واردات مصر من العراق إلى 103.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019 مقابل 775.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 672.6 مليون دولار.



كما تراجعت واردات مصر من قطر إلي 12.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019 مقابل 324.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 312 مليون دولار.



وسجلت الواردات من الأردن تراجعًا هي الأخري إلي 74.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019 مقابل 96.3 مليون دولار خلال النصف المناظر من عام 2018، بانخفاض قدره 21.5 مليون دولار.



وانخفضت الواردات من تونس إلى 52 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019 مقابل 99.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بتراجع جاوز الـ47 مليون دولار خلال عام، كذلك انخفضت الواردات من الجزائر من 159.1 مليون دولار لـ 115.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.