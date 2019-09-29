وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

كشفت صحيفة عكاظ في خبر عاجل لها، عن وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



ونشرت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة لأحد أقارب اللواء عبدالعزيز الفغم، تؤكد وفاته.



يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم هو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله، ولفت الأنظار إليه من خلال اتقانه في عمله، حيث لقب بأحسن حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وترقى إلى رتبة لواء في عام 2007.