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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 29 سبتمبر 2019

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الميزان قالت:-


مهنيًا: ابتعد عن المغامرات والمشاريع الجديدة، تكون الوتيرة هادئة جدًا ومخيبة للآمال، وربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيبًا على إهمالك.

عاطفيًا: تكثر الصداقات والاحتفالات وتلبي الدعوات وتخرج عن الروتين الممل، وتتعرف إلى أشخاص نافذين وتقيم علاقات جديدة.

صحيًا: تحاول أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية بالابتعاد عن الضغوط والقلق، وتلتزم ممارسة الرياضة، وتحاول أن تتناول الأطعمة الصحية.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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