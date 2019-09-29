حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 29 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج العذراء قالت:-



مهنيًا: وسّع دائرة نشاطاتك ثم هدّئ وتيرتك قليلًا، لا بدّ من أن يكون النجاح من نصيبك شرط التحرك ضمن الأصول والمبادئ.



عاطفيًا: بإمكانك وضع حد لتدخلات المتطفلين ومنع المحاولات المشبوهة، احمِ استقرار علاقتك من الخطر وانظر دائمًا إلى إيجابيات شخصية حبيبك.



صحيًا: خيبات الأمل المتلاحقة التي تعرضت لها تترك في نفسيتك ألمًا داخليًا ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.