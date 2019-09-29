حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 29 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: حركة غير اعتيادية وتقلبات مفاجئة تطال نواحي عديدة من العمل وتتبدل ظروف وأهداف، وتضطر إلى التكيف معها في كل مرة.



عاطفيًا: تتهدد علاقاتك العاطفية المهتزة وتنذر بالفراق، وتعرف نجاحًا في الخطوات القانونية الآيلة إلى طلاق أو فراق يحصل في العائلة.



صحيًا: أنت تضج بالطاقة والحيوية الديناميكية، مما يجعلك مرتاحًا جسديًا وفكريًا، ولكن الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.